Rispondere una domanda sempre crescente di procreazione medicalmente assistita (Pma). Con questo obiettivo è stata inaugurata, nel cuore di Roma (in Via Giovanni Maria Lancisi, 27), la nuova sede della clinica Ivi, con un polo dedicato che sarà “il più tecnologicamente avanzato d’Italia”. Per ogni paziente un incubatore dedicato a camera singola perché l’embrione cresca . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Natalità: Ivi, ‘inaugurata a Roma la clinica Pma più tecnologica d’Italia’