Nasce Nox | il nuovo paradigma della nightlife salentina

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte cambia paradigma.Dopo un restyling radicale, lo spazio un tempo conosciuto come Live 75 si risveglia sotto una nuova identità: NOX.Non un semplice club, ma un organismo vivo, ricostruito in ogni fibra: dalle pareti ai soffitti, dai ledwall all’architettura luminosa, fino a un impianto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

