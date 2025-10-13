Nasce la rete di aziende per sostenere l’industria del lusso

IL LUSSO DEL FUTURO è sostenibile. È il presupposto alla base di "Innovation for luxury", la rete di imprese inaugurata lo scorso settembre con l’obiettivo di rendere più competitiva l’industria del lusso italiana. Promossa da ‘Fili di innovazione’ – società che annovera, fra i soci fondatori, player del settore del calibro di Gentili Mosconi, Isa Spa e Ostinelli Seta, affiancati da Open Advisory, specializzata nell’innovazione e digitalizzazione delle filiere industriali – "I4l" si propone come un vero e proprio polo di eccellenza operativa. E intende creare una rete, aperta anche alle altre filiere manifatturiere del lusso, in grado di consolidare il distretto tessile-moda italiano, da un lato, e mettere a sistema competenze, tecnologie e capitale umano, dall’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

