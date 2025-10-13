Nasce intangibile la rivista digitale che racconta il patrimonio immateriale della Campania
Raccontare la Campania attraverso le sue voci, le sue mani e le sue storie: è questo il cuore di intangib(i)le, la nuova rivista digitale ideata da L’Arsenale di Napoli e pubblicata da Alòs Edizioni, dedicata al patrimonio culturale immateriale della regione. Il progetto – una sorta di museo liquido e partecipato – intende restituire alle comunità locali la centralità del racconto, esplorando i saperi, le pratiche e le tradizioni che tengono viva l’identità campana. La presentazione ufficiale è in programma oggi lunedì 13 ottobre alle ore 17 alla Sala Affreschi de La Santissima – Community Hub (Vico Trinità delle Monache 1, Napoli), sede de L’Arsenale di Napoli e della redazione della rivista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: nasce - intangibile
Buona serata amici, allestita la mostra dedicata alle opere d’arte per promuovere la Carta di #Fabriano, un’eccellenza del nostro territorio. Questa iniziativa nasce anche all’interno del percorso per ottenere il riconoscimento #UNESCO come bene immateria - facebook.com Vai su Facebook
Nasce INTAG(i)BILE la rivista digitale - Celebrare il patrimonio culturale immateriale della Campania, raccontarne le radici e le trasformazioni, restituendo voce alle comunità e ai loro saperi: è ... napolivillage.com scrive
Intangib(i)le: il patrimonio immateriale della Campania entra nell’era digitale - Intangib(i)le è il magazine che racconta il patrimonio culturale della Campania nell'epoca digitale: un museo liquido di luoghi e saperi ... Secondo exibart.com