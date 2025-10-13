Nasce intangibile la rivista digitale che racconta il patrimonio immateriale della Campania

Raccontare la Campania attraverso le sue voci, le sue mani e le sue storie: è questo il cuore di intangib(i)le, la nuova rivista digitale ideata da L’Arsenale di Napoli e pubblicata da Alòs Edizioni, dedicata al patrimonio culturale immateriale della regione. Il progetto – una sorta di museo liquido e partecipato – intende restituire alle comunità locali la centralità del racconto, esplorando i saperi, le pratiche e le tradizioni che tengono viva l’identità campana. La presentazione ufficiale è in programma oggi lunedì 13 ottobre alle ore 17 alla Sala Affreschi de La Santissima – Community Hub (Vico Trinità delle Monache 1, Napoli), sede de L’Arsenale di Napoli e della redazione della rivista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it