Nasce il gruppo Sopravvivere a Malpensa
SOMMA LOMBARDO (Varese) Si chiama " Sopravvivere a Malpensa " il nuovo gruppo di cittadini deciso a Somma Lombardo a impegnarsi sui problemi e disagi del territorio legati alla presenza del grande aeroporto della brughiera. I temi prioritari sono le nuove rotte, l' inquinamento, la viabilità e le infrastrutture. Da anni nell'area che convive con lo scalo sono attivi alcuni comitati affiancati da associazioni ambientaliste che condividono l'impegno a salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita, come Uni.Co. Mal e il Comitato Vivere Coarezza, ma a Somma Lombardo, spiega Jimmy Pasin, architetto, attivista in prima linea da decenni ed esperto delle questioni malpensiane, tra i promotori della nuova iniziativa civica, "non esiste ancora un gruppo che segue le questioni aeroportuali in maniera specifica", quindi l'obiettivo è "concentrarsi sulla città e i sui suoi quartieri.
