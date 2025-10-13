Nasce il gemello digitale del suolo italiano | il rivoluzionario progetto di Leonardo e del ministero dell’Ambiente
Leonardo, attraverso e-GEOS, società controllata dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%) e da Telespazio (80%), supporterà il Dipartimento di Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nella realizzazione del gemello digitale del suolo italiano, nell’ambito dell’investimento PNRR M2C4 I.1.1 relativo alla realizzazione di un sistema avanzato di monitoraggio e previsione. Un modello digitale del terreno ad alta risoluzione che, con l’utilizzo di rilievi laser aerei (LiDAR) e dati aerogravimetrici, costituirà un elemento strategico per la conoscenza della morfologia del territorio e la base di futuri Digital Twin (gemelli digitali) che ne potranno simulare e studiare ulteriormente il comportamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: nasce - gemello
Leonardo, e-Geos realizza il digital twin del suolo italiano - Geos, (società controllata dall'Agenzia Spaziale Italiana 20% e da Telespazio 80%, "supporterà il dipartimento di sviluppo sostenibile del ministero dell'Ambiente e della ... Secondo ansa.it
Verso il gemello digitale del suolo italiano: tecnologia e governance per un territorio fragile - La combinazione di morfologie complesse, urbanizzazione intensa e vulnerabilità idrogeologica rende la gestione del territorio una questione tanto ... Lo riporta ilfoglio.it