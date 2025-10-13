Nasce a Parma FuturoPresente primo grande festival universitario che unisce scienza etica e società

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma, 13 ottobre 2025 – Parma, già Capitale Italiana della Cultura 2020 e futura Capitale Europea dei Giovani 2027, si prepara ad ospitare un evento del tutto nuovo nel panorama universitario italiano: dal 24 al 26 ottobre 2025 si terrà la prima edizione del Festival FuturoPresenteScienza Etica Società, promosso dal Centro Universitario di Bioetica (UCB) dell'Università di Parma. Un approccio innovativo che fa scuola in Europa FuturoPresente si distingue nel panorama nazionale per il suo approccio interdisciplinare che mette in correlazione su scala così ampia i grandi temi del progresso scientifico con le loro implicazioni etiche, ambientali e sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nasce a parma futuropresente primo grande festival universitario che unisce scienza etica e societ224

© Quotidiano.net - Nasce a Parma FuturoPresente, primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società

In questa notizia si parla di: nasce - parma

Parma si arricchisce di una nuova realtà artistica: nasce la prima Youth theatre company stabile della città

Nasce Polo Parma: un nuovo modello imprenditoriale per valorizzare e promuovere il patrimonio locale

“ChiAma Parma”: nasce un nuovo progetto civico per restituire voce e futuro alla città

nasce parma futuropresente primoNasce a Parma FuturoPresente, primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società - Dal 24 al 26 ottobre, oltre 100 relatori di prestigio nazionale ed internazionale e 50 eventi in una città che da Capitale della Cultura si prepara a diventare Capitale Europea dei Giova ... Secondo msn.com

nasce parma futuropresente primoNasce FuturoPresente, a Parma scienza, etica e società - Nasce a Parma FuturoPresente, primo festival universitario che unisce scienza, etica e società. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Parma Futuropresente Primo