NASCAR Hamlin vince a Las Vegas e vola in finale
Denny Hamlin vince a Las Vegas ed è ufficialmente il primo dei quattro piloti che tra meno di un mese si contenderà il titolo della NASCAR Cup Series a Phoenix. Il #11 di Toyota svetta di forza nella tappa inaugurale del Round of 8 abbattendeo la concorrenza di Hendrick Motorsports. William Byron ha ottentuto davanti al compagno di squadra Kyle Larson la prima Stage. Le due Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports, la #24 e la #5, si sono imposte sulla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamilin. La sopresa però è stata data dalla prematura uscita di scena di Ryan Blaney. Il campione in carica ha infatti dovuto ritirarsi a nove giri dalla fine della Stage 1, tradito dal cedimento di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nascar - hamlin
NASCAR, Hamlin non sbaglia nel doppio overtime di Dover
NASCAR, Hamlin vince e passa il turno. Toyota ancora regina
NASCAR, Elliott beffa Hamlin e trionfa in Kansas
Tripletta JGR in qualifica a Las Vegas con l'ennesima prima fila Hamlin-Briscoe! Appuntamento con la gara domani sera/notte alle 23:30 #NascarIT - X Vai su X
NASCAR | Xfinity Series, Las Vegas #2 2025: Almirola batte Zilisch dopo un duello memorabile! - Almirola, Zilisch e Love battagliano per tutta la gara, ma a Las Vegas vince Aric che qualifica così la #19 per Phoenix nel campionato owner ... Riporta p300.it
NASCAR, Van Gisbergen non sbaglia e vince al Roval. Logano elimina Chastain - Shane Van Gisbergen non sbaglia e vince l'Elimination Race del Round of 12 della NASCAR Cup Series nel Roval di Charlotte. Lo riporta oasport.it