nascar hamlin vince a las vegas e vola in finale

Denny Hamlin vince a Las Vegas ed è ufficialmente il primo dei quattro piloti che tra meno di un mese si contenderà il titolo della NASCAR Cup Series a Phoenix. Il #11 di Toyota svetta di forza nella tappa inaugurale del Round of 8 abbattendeo la concorrenza di Hendrick Motorsports. William Byron ha ottentuto davanti al compagno di squadra Kyle Larson la prima Stage. Le due Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports, la #24 e la #5, si sono imposte sulla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamilin. La sopresa però è stata data dalla prematura uscita di scena di Ryan Blaney. Il campione in carica ha infatti dovuto ritirarsi a nove giri dalla fine della Stage 1, tradito dal cedimento di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

