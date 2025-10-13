Nardi subito fuori all’ATP 250 di Almaty | l’azzurro non va oltre il primo turno

Sportface.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per Luca Nardi allATP 250 di Almaty: l’azzurro non è riuscito a superare il primo turno del torneo contro Marozsan. Non sono arrivate buone notizie per l’Italia dall’ATP 250 di Almaty: Luca Nardi è sceso oggi in campo per l’esordio nel torneo ma non è riuscito a superare il turno contro Fabian Marozsan. Nardi out all’ATP 250 di Almaty: passa il turno Marozsan. Si è trattato di un match comunque complicato e il punteggio in questo senso non mente: l’ungherese si è imposto con il risultato di 7-6(3) 6-3. Marozsan se la vedrà al prossimo appuntamento con uno tra l’americano Brandon Nakashima, numero 5 del seeding, e il serbo Hamad Medjedovic. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nardi - subito

Luca Nardi esce subito ad Almaty, Marozsan avanza

Atp Almaty, Nardi fuori al primo turno: Marozsan vince in due set - Quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate per Luca Nardi, battuto all'esordio all'Atp 250 di Almaty da Fabian Marozsan con il punteggio di 7- Come scrive sport.sky.it

Nardi avanti, De Minaur e Medvedev subito fuori! Primi botti a Cincinnati - L'azzurro supera in rimonta Shapovalov e accede agli ottavi del 1000 in Ohio. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Nardi Subito Fuori All8217atp