Napoli violenza di genere | 16 casi al giorno dal primo gennaio 2025

Politiche Sociali: “Famiglie, infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli e Provincia”

Welfare: infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli

Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante

Violenza sulle donne: a Napoli e provincia 4532 persone arrestate o denunciate in 9 mesi - Impressionano i numeri relativi agli interventi dei @_Carabinieri_ : 16 casi al giorno, 855 uomini arrestati. Gli ultimi casi a Pozzuoli e Qualiano

Violenza sessuale a Napoli, nei pressi di Porta Capuana. Una 30enne è stata aggredita, ma l'intervento di una turista e di una guardia giurata ha evitato il peggio. L'uomo, 29 anni, è stato bloccato dai passanti e arrestato dalla polizia

