Napoli violenza di genere | 16 casi al giorno dal primo gennaio 2025

2anews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri della violenza di genere a Napoli e provincia in base ai dati dei carabinieri che, dal primo gennaio, hanno arrestato 855 persone. Una media di 16 casi al giorno: sono i numeri della violenza di genere a Napoli e provincia in base ai dati dei carabinieri che, dal primo gennaio ad oggi, hanno . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli violenza di genere 16 casi al giorno dal primo gennaio 2025

© 2anews.it - Napoli, violenza di genere: 16 casi al giorno dal primo gennaio 2025

In questa notizia si parla di: napoli - violenza

Politiche Sociali: “Famiglie, infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli e Provincia”

Welfare: infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli 

Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante

napoli violenza genere 16Violenza di genere, 16 casi al giorno a Napoli da inizio 2025 - Una media di 16 casi al giorno: sono i numeri della violenza di genere a Napoli e provincia in base ai dati dei carabinieri che, dal primo gennaio ad oggi, hanno arrestato 855 persone, di cui 70 in "d ... Scrive ansa.it

napoli violenza genere 16Violenza di genere in aumento: 16 casi al giorno tra Napoli e provincia - I Carabinieri lanciano l’allarme: oltre 4. Segnala lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Napoli Violenza Genere 16