Napoli violentata a Porta Capuana | la folla blocca un 29enne e lo fa arrestare

Una donna è stata violentata alle prime luci dell’alba di ieri, domenica, 12 ottobre, nei pressi di Porta Capuana, nel cuore di Napoli. La vittima, una 30enne, avrebbe tentato di fuggire dopo essersi resa conto del pericolo, ma il suo aggressore l’ha raggiunta, bloccata e violentata. Napoli, violentata a Porta Capuana: la folla blocca un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, violentata a Porta Capuana: la folla blocca un 29enne e lo fa arrestare

In questa notizia si parla di: napoli - violentata

Violentata e picchiata in un bosco dal suo pusher di fiducia a Rieti, preso a Napoli 22enne marocchino

Napoli: donna violentata, 29enne arrestato grazie all’intervento dei passanti

Donna violentata a Napoli, Nappi (Lega): basta immobilismo

La mamma della ragazza violentata al centro di Napoli: “Voglio ringraziare i tre angeli che l’hanno soccorsa e tutti coloro che l’hanno aiutata. Ora giustizia” - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti ?di Nicolò Pompei - X Vai su X

Napoli, violentata a Porta Capuana: soccorsa da una passante, arrestato un ventinovenne - Nel rione ghetto del centro storico di Napoli una donna ha appena assistito alla furia di un predatore sessuale, accanitosi su un’altra ... Scrive ilmattino.it

Napoli, donna violentata a Porta Capuana - “Un episodio terribile che lascia sgomenti e che riaccende i riflettori su un’area della città lasciata per troppo tempo nel degrado e nell’abbandono ha ... Riporta napolivillage.com