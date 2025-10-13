Napoli su Rai2 ‘Freeze – Chi sta fermo vince!’ | gli ospiti di domani
Tempo di lettura: 2 minuti Quinto appuntamento martedì 14 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 con “ Freeze – Chi sta fermo vince! “, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto nuove celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. In questa puntata si sfideranno Ale Betti, Gigi, Valeria Marini, Juliana Moreira, Francesco Paolantoni, Giulia Penna, Ross e Federico Russo. Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - rai2
Si riparte con una nuova edizione di TOP in onda su RAI2 ogni sabato alle 17. Quest’anno vi racconterò i grandi luoghi dell’architettura, tra cui la Biennale di Venezia, La Rotonda del Palladio, il Memoriale Brion, il quartiere Coppedè di Roma e le stazione dell Vai su Facebook