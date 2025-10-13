Napoli scippo ai danni di turisti in Piazza Garibaldi | arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa San Lorenzo, è intervenuta in Piazza Garibaldi, all’intersezione con via Alessandro Poerio, in seguito alla richiesta d’aiuto di una cittadina straniera visibilmente scossa. Gli agenti hanno trovato sul posto un uomo che tratteneva il presunto autore di uno scippo appena avvenuto ai danni di una coppia di turisti irlandesi. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane, poi identificato come cittadino marocchino di 18 anni, privo di documenti e senza fissa dimora, si era avvicinato ai turisti mentre attraversavano la strada, cingendo il braccio attorno al collo del turista e strappandogli con violenza una catenina d’oro, provocandogli una ferita alla gola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

