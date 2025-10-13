Napoli San Carlo primi contatti tra Manfredi e Macciardi ora si tratta sul contratto

Primo contatto tra il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il Sovrintendente del San Carlo in pectore Fulvio Adamo Macciardi e il sindaco Gaetano Manfredi. Dopo mesi in cui a parlare sono stati i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, San Carlo, primi contatti tra Manfredi e Macciardi ora si tratta sul contratto

San Carlo, Manfredi: «Prima la burocrazia e poi la firma del contratto di Macciardi» - Il sindaco: «Il teatro deve essere al di fuori di qualsiasi conflitto» «Si sta lavorando sul contratto: ci sono dei passaggi burocratici e poi lo firmeremo». Come scrive stylo24.it

Sabato 11 ottobre le étoiles del Teatro San Carlo di Napoli danzano in Fonderia - Viaggio nel repertorio del balletto: sabato 11 ottobre torna l’appuntamento curato e condotto dalla giornalista e critico di danza Francesca Pedroni, con le étoiles del Teatro San Carlo di Napoli. Secondo politicamentecorretto.com