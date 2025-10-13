Napoli ruba stereo e fugge sulla e-bike ma viene arrestato

Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha tentato di fuggire in sella alla propria e-bike ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. All'alba due carabinieri della stazione di Capodimonte liberi dal servizio hanno arrestato a Napoli per furto aggravato e trasgressione degli obblighi imposti un 52enne di Scampia. I militari hanno notato l'uomo in via .

