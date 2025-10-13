Napoli Politano e Buongiorno rientrano Conte ritrova gli uomini chiave

Napolissimo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente ottime notizie dall’infermeria. Alla vigilia di un periodo cruciale della stagione, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: il Napoli sta per riabbracciare due dei suoi uomini chiave. Sia Matteo Politano che Alessandro Buongiorno sono pronti a tornare, regalando al tecnico nuove e preziose opzioni in vista della trasferta di sabato contro il Torino. Recupero Lampo per Politano: vuole già il Torino. La notizia più sorprendente è quella che riguarda l’esterno destro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano ha bruciato le tappe del recupero dopo la lesione al gluteo rimediata contro il Genoa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli politano e buongiorno rientrano conte ritrova gli uomini chiave

© Napolissimo.it - Napoli, Politano e Buongiorno rientrano. Conte ritrova gli uomini chiave

In questa notizia si parla di: napoli - politano

Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano

Napoli, lavoro sotto la pioggia: risentimento muscolare per Politano

Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

napoli politano buongiorno rientranoNapoli, Buongiorno sta per rientrare - La sosta per le Nazionali sta servendo al Napoli per recuperare qualche calciatore non al meglio della condizione. adnkronos.com scrive

napoli politano buongiorno rientranoPolitano può rientrare contro il Psv, difficile recuperi per il match contro il Torino (CorSport) - In vista della partita contro il Torino, Conte dovrà fare a meno di Lobotka, Politano e Rrahmani. Scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Politano Buongiorno Rientrano