napoli politano e buongiorno rientrano conte ritrova gli uomini chiave

Finalmente ottime notizie dall’infermeria. Alla vigilia di un periodo cruciale della stagione, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: il Napoli sta per riabbracciare due dei suoi uomini chiave. Sia Matteo Politano che Alessandro Buongiorno sono pronti a tornare, regalando al tecnico nuove e preziose opzioni in vista della trasferta di sabato contro il Torino. Recupero Lampo per Politano: vuole già il Torino. La notizia più sorprendente è quella che riguarda l’esterno destro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano ha bruciato le tappe del recupero dopo la lesione al gluteo rimediata contro il Genoa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
napoli - politano
