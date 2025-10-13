Napoli muore in ambulanza dopo esser stato colpito dal taser | famiglia nomina consulente per l' autopsia

 Hanno nominato un consulente di parte gli avvocati della famiglia di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto dopo essere stato neutralizzato con un taserNapoli mentre era in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli muore in ambulanza dopo esser stato colpito dal taser famiglia nomina consulente per l autopsia

© Ilmattino.it - Napoli, muore in ambulanza dopo esser stato colpito dal taser: famiglia nomina consulente per l'autopsia

