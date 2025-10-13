La crescita di Matteo Politano nel Napoli è una delle note più positive di questa stagione. Da alternativa di lusso a giocatore imprescindibile, l’esterno romano si è guadagnato la fiducia piena di Antonio Conte, che lo aveva già allenato ai tempi dell’ Inter ma senza dargli continuità. Politano, la rinascita con Conte. Matteo Politano in campo con la maglia del Napoli (LaPresse) SpazioNapoli.it Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino è rimasto colpito dalla trasformazione del suo ex giocatore. “La trasformazione di Politano ha convinto tutti. Anzi, per certi versi ha colpito in primis Conte che lo aveva già allenato al primo anno di Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’uomo che ha sorpreso anche Conte: adesso è insostituibile