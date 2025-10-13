Napoli | Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni

Dailynews24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall’ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. La chiusura avrà inizio oggi, lunedì 13 ottobre, fino a giovedì 16 ottobre, per permettere gli interventi di verifica e manutenzione in linea, in vista dell’apertura della stazione Tribunale. CHIUSA LA LINEA 1 – Dopo l’apertura della stazione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - linea

Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni

Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

napoli linea 1 metropolitanaNapoli: Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni - Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall'ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. Scrive dailynews24.it

napoli linea 1 metropolitanaLa metro Linea 1 chiude prima per 4 giorni, ci sono le prove per aprire la nuova stazione Tribunale - Al via le prove tecniche per aprire la nuova stazione della metro Tribunale. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Linea 1 Metropolitana