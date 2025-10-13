Napoli | Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni

Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall’ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. La chiusura avrà inizio oggi, lunedì 13 ottobre, fino a giovedì 16 ottobre, per permettere gli interventi di verifica e manutenzione in linea, in vista dell’apertura della stazione Tribunale. CHIUSA LA LINEA 1 – Dopo l’apertura della stazione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it