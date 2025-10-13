Napoli | Libero vigilato ruba stereo e fugge sulla e-bike ma viene arrestato da 2 carabinieri liberi dal servizio
Carabinieri liberi dal servizio bloccano 52enne in fuga su e-bike dopo un furto d’auto a San Carlo Arena.. All’alba 2 carabinieri della stazione di Capodimonte liberi dal servizio hanno arrestato per furto aggravato e trasgressione degli obblighi imposti E. L., 52enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo a via Augusto De Martino nel quartiere San Carlo Arena mentre metteva nel proprio zaino uno stereo appena rubato da un’auto in sosta. L’uomo – già sottoposto alla libertà vigilata – ha tentato di fuggire in sella alla propria e-bike ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
