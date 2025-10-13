Napoli-Lang momento della verità | cosa succederà nelle prossime settimane?

Spazionapoli.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Lang resta un punto interrogativo nel Napoli di Antonio Conte. Arrivato in estate per rinforzare la fascia sinistra e raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, l’olandese non ha ancora trovato continuità. L’impatto del nuovo sistema di gioco, il 4-1-4-1 con McTominay adattato a sinistra, ha limitato le sue occasioni. Lang, numeri discreti ma rendimento altalenante. Nonostante le difficoltà, i dati non sono negativi: dieci presenze, due gol e due assist. Tra questi, l’assist decisivo contro la Juventus negli spareggi, che ha permesso al Napoli di passare il turno. Un contributo importante ma ancora lontano dalle aspettative che accompagnavano il suo arrivo dal PSV Eindhoven, dove era stato tra i protagonisti del titolo olandese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lang, momento della verità: cosa succederà nelle prossime settimane?

In questa notizia si parla di: napoli - lang

