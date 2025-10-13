Napoli Inter Maradona verso il sold-out | attesa per i biglietti del settore ospiti

Napoli Inter. Sabato 25 ottobre alle ore 18 al Maradona andrà in scena il big match, una vera sfida scudetto, tra Napoli e Inter. L’attesa è quella delle grandi occasioni. Oggi, lunedì 13 ottobre alle 12 si è aperta la seconda fase di vendita dei tagliandi, quella riservata ai titolari di tessera fidelity del Napoli. Nel giro di pochi minuti i biglietti messi a disposizione sono andati a ruba e ad oggi non ci sono disponibilità residue in nessun settore dello stadio. Dalle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025 ci sarà la vendita libera, ammesso che la società metta a disposizione altri tagliandi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it