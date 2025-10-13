Napoli gli infortuni preoccupano Conte | ci sono due novità

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, difesa in emergenza ma Conte resta fiducioso: Rrahmani e Buongiorno verso il rientro. Ecco quando saranno a disposizione Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con prestazioni nel complesso convincenti, mostrando già l’impronta tattica di Antonio Conte. Tuttavia, il percorso degli azzurri è stato reso più complicato da una lunga serie di infortuni che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli gli infortuni preoccupano conte ci sono due novit224

© Calcionews24.com - Napoli, gli infortuni preoccupano Conte: ci sono due novità

In questa notizia si parla di: napoli - infortuni

Il Napoli ha fatto questo mercato consapevole degli infortuni, cambierà strategia? (ah se Pinamonti avesse un nome d’arte)

Sabatini: «Ma la mitica preparazione di Conte non è che è un po’ troppo esagerata? Nessuno ha gli infortuni del Napoli»

Calcio Napoli, Lukaku: “Infortuni parte del gioco, resto positivo”

napoli infortuni preoccupano conteNapoli, l’ex Pampa Sosa: “Gli infortuni preoccupano, ma Conte non cambierà il suo metodo” - Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex calciatore azzurro Pampa Sosa ha parlato della situazione infortuni in casa Napoli, e del match amichevole giocato ieri contro l'Avellino. Riporta msn.com

napoli infortuni preoccupano conteStefano Borghi: “Gli infortuni cambieranno il Napoli, Politano insostituibile nel sistema di Conte” - Nel corso di Lascia o Raddoppia, in onda sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato degli infortuni che cambieranno volto al Napoli. Come scrive ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Infortuni Preoccupano Conte