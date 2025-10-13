Napoli e provincia numeri impressionanti sulla violenza di genere | 4.532 tra arresti e denunce dall’inizio dell’anno

In media 16 casi al giorno. Gli ultimi episodi a Pozzuoli e Qualiano: due uomini arrestati per aggressioni alle mogli. NAPOLI – I reati di violenza di genere e gli arresti che ne conseguono sono ormai all’ordine del giorno, ma questo non deve mai diventare “normale”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli continuano a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno sempre più allarmante. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Violenza di genere, numeri drammatici in città e provincia. I numeri parlano da soli: dal primo gennaio ad oggi, in tutta Napoli e provincia, i Carabinieri hanno arrestato 855 persone, di cui 70 in “differita”, e denunciato 3. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it