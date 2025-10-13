Napoli e provincia dall’inizio dell’anno arrestati o denunciati 4.532 persone per violenza di genere | in media 16 casi al giorno
Tempo di lettura: 4 minuti I reati di violenza di genere e gli arresti che ne conseguono sono ormai all’ordine del giorno ma questo non deve cadere nella banale normalità e i carabinieri del comando provinciale di Napoli tengono alta l’attenzione su questo fenomeno sempre più allarmante. I numeri sulla violenza di genere sono impressionanti. Dal primo gennaio ad oggi in tutta Napoli e provincia i carabinieri hanno arrestato 855 persone di cui 70 in “differita”. Denunciate, invece, 3.677 persone. Un totale di 4.532 casi di violenza di genere tra arresti e denunce per una media vicina ai 16 casi al giorno in cui si imbattono i carabinieri del comando provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - provincia
