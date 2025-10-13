Inizia il ciclo più intenso della stagione e Antonio Conte, di fronte a sette partite in 22 giorni, non usa il bisturi ma la scure. Per la delicata trasferta contro il Torino, snodo fondamentale per difendere il primato, il tecnico del Napoli starebbe pensando a una mossa tanto coraggiosa quanto spiazzante: una scommessa chiamata Luca Marianucci, classe 2004, dal primo minuto al centro della difesa. Una Difesa Inedita. L’indiscrezione, lanciata dal giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, ha i contorni del colpo di scena tattico. Per gestire un tour de force che vedrà il Napoli impegnato su due fronti, a cominciare dalla sfida di Champions contro il PSV, Conte è pronto a rivoluzionare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, Conte si gioca il primato con una scommessa: un 2004 in difesa