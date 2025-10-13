Napoli Conte ancora in ansia | le ultimissime novità per i rientri di Lobotka Politano e Rrahmani

Restano giornate complicate per il Napoli sul tema infortuni. Dagli ultimi report emergono poco confortanti novità sullo stop di Stanislav Lobotka. Per Matteo Politano arrivano indicazioni più caute sui tempi di recupero, mentre Amir Rrahmani è ancora ai box e salterà altre due gare. Un pacchetto di assenze che pesa sulle rotazioni di Antonio Conte in vista del calendario fitto tra Serie A e impegni al Maradona. Il caso Lobotka: cinque gare senza regista. “Salta almeno cinque partite.” È il passaggio che accompagna lo stop di Lobotka, perno del centrocampo. Il Napoli dovrà rinunciare ancora a lungo a uno dei suoi intoccabili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Napoli, Antonio Conte inizia male: ko 2-0 con l'Arezzo (Serie C) al debutto

NM Live – Sanchez vuole il Napoli, distanza minima col Siviglia, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna

#Buongiorno rientra col Torino, la speranza di Conte: "Ora basta infortuni, serve continuità" Il difensore del Napoli sta meglio e punta alla convocazione contro la sua ex squadra. Il mister ha bisogno di lui per la fase "calda" della stagione. Vai su Facebook

Giusto? https://chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/napoli-rinnovo-fedelissimo-conte-spinazzola-a-vita… #Napoli #Conte - X Vai su X

Il Napoli è in ansia per Lobo e Politano - Non solo sorrisi per il Napoli, nonostante la vittoria in rimonta contro il Genoa e la seconda sosta di campionato da capolista insieme alla Roma. Si legge su napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, allarme Lobotka: stiramento e ansia per Conte, rischio stop di tre settimane” - vu: esattamente un anno fa, il 4 novembre 2024, Lobotka si fermò per un problema simile durante Napoli- napolipiu.com scrive