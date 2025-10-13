Napoli Conte ancora in ansia | le ultimissime novità per i rientri di Lobotka Politano e Rrahmani

Spazionapoli.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano giornate complicate per il Napoli sul tema infortuni. Dagli ultimi report emergono poco confortanti novità sullo stop di Stanislav Lobotka. Per Matteo Politano arrivano indicazioni più caute sui tempi di recupero, mentre Amir Rrahmani è ancora ai box e salterà altre due gare. Un pacchetto di assenze che pesa sulle rotazioni di Antonio Conte in vista del calendario fitto tra Serie A e impegni al Maradona. Il caso Lobotka: cinque gare senza regista. “Salta almeno cinque partite.” È il passaggio che accompagna lo stop di Lobotka, perno del centrocampo. Il Napoli dovrà rinunciare ancora a lungo a uno dei suoi intoccabili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Napoli, Antonio Conte inizia male: ko 2-0 con l'Arezzo (Serie C) al debutto

NM Live – Sanchez vuole il Napoli, distanza minima col Siviglia, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna

napoli conte ansia ultimissimeIl Napoli è in ansia per Lobo e Politano - Non solo sorrisi per il Napoli, nonostante la vittoria in rimonta contro il Genoa e la seconda sosta di campionato da capolista insieme alla Roma. Si legge su napolipiu.com

napoli conte ansia ultimissimeGazzetta dello Sport: “Napoli, allarme Lobotka: stiramento e ansia per Conte, rischio stop di tre settimane” - vu: esattamente un anno fa, il 4 novembre 2024, Lobotka si fermò per un problema simile durante Napoli- napolipiu.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Ansia Ultimissime