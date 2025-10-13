Napoli Chiariello contro Spalletti | Dovrebbe abbassare i toni o stare zitto!

. L’attacco del giornalista all’ex tecnico dei partenopei Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, ai microfoni dell’emittente radiofonica ha attaccato duramente Luciano Spalletti dopo le ultime dichiarazioni Festival dello Sport di Trento: «Per me era diventato difficile perché il presidente aveva preso il sopravvento, non mi ha mai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Chiariello contro Spalletti: «Dovrebbe abbassare i toni o stare zitto!»

Chiariello su Spalletti: “Falsità e attacchi, sta rovinando tutto! E’ rancoroso…” - Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, ai microfoni dell'emittente radiofonica si è soffermato sulle ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti al Festival dello Sport di ... Riporta tuttonapoli.net

Spalletti: «A Napoli è finita perché il presidente aveva preso il sopravvento» - L'ex ct della Nazionale Spalletti ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dopo essere stato ospite al Festival dello Sport di Trento. Lo riporta ilnapolista.it