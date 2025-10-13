Napoli c’è già la data del rientro in campo di Lobotka

Dailynews24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka per alcune settimane. Il centrocampista slovacco, colpito da una lesione distrattiva all’adduttore, è fermo ai box e i tempi di recupero non consentono un ritorno immediato in campo. Tuttavia, il quotidiano ha indicato una data precisa per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - data

Napoli, test confermato: c’è la data ufficiale

Milinkovi?-Savi? verso il Napoli, sta per raggiungere Conte: spunta una data sicura

Calciomercato, Milinkovic-Savic-Napoli: svelata la data delle visite mediche

napoli c8217232 gi224 dataQuando gioca il Napoli in Champions League? Data e orario del prossimo match - Il Napoli tornerà in campo martedì 21 ottobre, affrontando la seconda delle quattro trasferte previste per questa prima fase. Lo riporta tag24.it

Conte: "Il Napoli è qui per imparare dai maestri. Ma ha voglia di giocarsela" - Nella serata di mercoledì 17 settembre Antonio Conte ha presentato l'esordio stagionale del suo Napoli in Champions, che avverrà giovedì 18 alle 21 contro il Manchester City. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli C8217232 Gi224 Data