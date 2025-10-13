Napoli Buongiorno verso il rientro ma niente Italia | Mondiale ora a rischio

Alessandro Buongiorno si avvicina al rientro dopo l’infortunio, ma deve ancora rinunciare alla convocazione con la Nazionale italiana. Una nuova assenza che rischia di pesare sul suo futuro in azzurro, soprattutto in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ennesima occasione persa. Come riportato da Il Mattino, Buongiorno ha vissuto con amarezza la notizia della mancata convocazione da parte di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia. “Non solo gli è mancato il campo con il Napoli, ma proprio non gli è andato giù di dover rinunciare ancora alla Nazionale. Gattuso lo aspetta, certo, ma quanto si può ancora aspettare?” L’ex difensore del Torino aveva già saltato le gare di settembre per lo stesso problema fisico, e la ripetuta assenza rischia di allontanarlo dal gruppo che sta costruendo compattezza e automatismi sotto la guida di Gattuso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

