Napoli Basket lotta ma cede a Trieste | 79-84 al PalaBarbuto
Gli azzurri del Napoli Basket rimontano con un grande terzo quarto ma nel finale sono le giocate di Ross a regalare il successo agli ospiti. Coach Magro: “Splendida atmosfera, partita decisa da episodi”. Sconfitta amara per il Napoli Basket, battuto in casa dalla Pallacanestro Trieste per 79-84 nell’anticipo della seconda giornata di campionato. Una partita . 🔗 Leggi su 2anews.it
