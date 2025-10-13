Napoli a Torino la partita dell‘ex factor’

Napoli, 13 ottobre 2025 - Il gol dell'ex, lo spauracchio principale dei tifosi ma anche delle società che magari in sede di mercato hanno fatto scelte diverse, più o meno a cuor leggero: il topos sarà piuttosto ricorrente in Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle 18. Dalla prospettiva azzurra, le bocche di fuoco granata da tenere d'occhio saranno i freschi ex Cyril Ngonge e soprattutto Giovanni Simeone, ma anche i padroni di casa, seppur con l'attenuante dei ruoli in campo diversi, rischieranno di incassare qualche amarezza. Buongiorno e Milinkovic-Savic, i due ex temuti dal Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

