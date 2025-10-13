Napoli a Torino la partita dell‘ex factor’
Napoli, 13 ottobre 2025 - Il gol dell'ex, lo spauracchio principale dei tifosi ma anche delle società che magari in sede di mercato hanno fatto scelte diverse, più o meno a cuor leggero: il topos sarà piuttosto ricorrente in Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle 18. Dalla prospettiva azzurra, le bocche di fuoco granata da tenere d'occhio saranno i freschi ex Cyril Ngonge e soprattutto Giovanni Simeone, ma anche i padroni di casa, seppur con l'attenuante dei ruoli in campo diversi, rischieranno di incassare qualche amarezza. Buongiorno e Milinkovic-Savic, i due ex temuti dal Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
CdS – Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge
Prende forma la Cremonese da Serie A: Gollini firma come primo portiere. Sabato amichevole con il Torino. Contatti ravvicinati col Napoli per Cheddira
Milinkovi?-Savi? al Napoli, la mossa del Torino cambia tutto: arriva la svolta
Torino-Napoli vietata ai residenti in Campania ? Dopo la trasferta a San Siro per la gara contro il Milan, arriva la seconda stretta stagionale contro i supporter napoletani Il prefetto di Torino ha disposto il divieto di vendita ai residenti in Campania per tutti i s
Un progetto performativo di sound art che dà voce, e musica, alle opere custodite nelle sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza Primo appuntamento il 15 ottobre alle Gallerie d'Italia - Torino. ? Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e fino a esa
Torino-Napoli, rischio tensioni: stadio Olimpico blindato e stop ai biglietti per i tifosi campani - Il prefetto Cafagna ha bloccato la vendita dei tagliandi in tutti i settori ai residenti in Campania in vista della sfida del 18 ottobre
Calcio, Torino-Napoli: niente biglietti residenti in Campania - Napoli, in programma il 18 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino, il prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna, ha disposto il divieto di vendita