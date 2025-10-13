Napoletano raggira un automobilista di Muggia | l' assicurazione era falsa denunciato per truffa

Un quarantaduenne napoletano (L.L. queste le iniziali) è stato denunciato per aver truffato un cinquantenne residente a Muggia. I fatti sono avvenuti diversi mesi fa. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia giudiziaria della locale di Trieste, sono iniziate a inizio maggio e si sono concluse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

