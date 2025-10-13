Napoletano raggira un automobilista di Muggia | l' assicurazione era falsa denunciato per truffa

Triesteprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quarantaduenne napoletano (L.L. queste le iniziali) è stato denunciato per aver truffato un cinquantenne residente a Muggia. I fatti sono avvenuti diversi mesi fa. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia giudiziaria della locale di Trieste, sono iniziate a inizio maggio e si sono concluse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoletano - raggira

napoletano raggira automobilista muggiaNapoletano raggira un automobilista di Muggia: l'assicurazione era falsa, denunciato per truffa - I fatti sono avvenuti lo scorso maggio, ma le indagini condotte dal Nucleo di polizia giudiziaria della locale di Trieste sono state chiuse all'inizio di ottobre. napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoletano Raggira Automobilista Muggia