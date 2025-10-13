Napoletano partecipa a Bulgaria's Got Talent il giudice gli canta il coro Sarò con te

Luca Lombardo, mago e trasformista napoletano, partecipa a Bulgaria's Got Talent: e quando un giudice sente che arriva da Napoli, gli canta il coro da stadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

