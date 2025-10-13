Naim palestinese tifoso del Napoli | A Gaza non abbiamo nulla Sogno di vedere l'Italia il Maradona e la libertà

La passione per il Napoli di Naim, palestinese di Gaza: "Non ho smesso di sognare. Continuo a credere che un giorno vedrò l’Italia. Napoli. Mi immagino sugli spalti del Diego Armando Maradona, con la maglia azzurra addosso, a respirare libertà e vivere, anche solo per un momento, ciò che finora ho soltanto immaginato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: naim - palestinese

CosmoPolismedia. . Dall’ospedale SS Annunziata di Taranto diretta del flash mob “Luci sulla Palestina. 100 ospedali per Gaza", per il popolo palestinese, per i 1.677 sanitari uccisi a Gaza #cosmopolis_media - facebook.com Vai su Facebook

Naim, palestinese tifoso del Napoli: “A Gaza non abbiamo nulla. Sogno di vedere l’Italia, il Maradona e la libertà” - La passione per il Napoli di Naim, palestinese di Gaza: “Non ho smesso di sognare. Riporta fanpage.it

Napoli è con Gaza, la bandiera palestinese svetta sulla facciata di Palazzo San Giacomo - Una bandiera della Palestina è esposta da questa mattina sulla facciata di Palazzo San Giacomo, sede storica del Comune di Napoli. Secondo ilmattino.it