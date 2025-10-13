Nail Art | Tendenze e Tecniche per Unghie Perfette nel 2023

Scopri come la nail art può trasformare le tue unghie in vere e proprie opere d'arte uniche e personalizzate. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail Art: Tendenze e Tecniche per Unghie Perfette nel 2023

In questa notizia si parla di: nail - tendenze

Scopri le Ultime Tendenze e Tecniche Imperdibili della Nail Art 2023

Nail Art: Le Tendenze e le Tecniche Must-Have del 2023

Nail Art 2023: Tecniche e Tendenze Imperdibili da Seguire

Tendenze nails di questo autunno Si ritorna ai colori caldi ed avvolgenti. Le unghie di questo autunno spazieranno dai verdi, ai rossi/arancioni, fino al blue gray e al nero. Sai già di che colore si vestiranno le tue nails questo autunno? Verde Oliva. Un colo - facebook.com Vai su Facebook

Unghie a mandorla: le manicure di tendenza della PE 2023 - «Le unghie a mandorla ricordano il seme da cui prendono il nome: sono caratterizzate dai lati sottili e affusolati e terminano in una punta arrotondata. Scrive iodonna.it

Nail art, tutte le tendenze del 2024 - Roma, 4 gennaio 2023 – Il nuovo anno è già iniziato e porta subito con sé molte novità in diversi settori. Segnala quotidiano.net