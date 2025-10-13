mutui in calo il tasso per comprare casa

Per i mutui per comprare casa lieve calo del tasso a settembre 2025. E’ il dato principale del bollettino mensile dell’ Abi. Ad agosto era invece in rialzo. Giù i tassi dei prestiti per la casa. Il tasso medio sui mutui per l’acquisto della casa è al 3,25%, in calo rispetto al 3,28% di agosto, mentre il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese è sceso al 3,33% dal 3,38% del mese precedente. A livello complessivo, il tasso medio sul totale dei prestiti è invece pari al 3,92%, stabile rispetto ad agosto. Aumenta il numero dei prestiti. L’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie sia cresciuto dell’1,8% rispetto ad un anno prima, in accelerazione rispetto al +1,6% del mese precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

