Mutazione delle varianti del Coronavirus | ricerca svela come predire l' evoluzione e produrre il vaccino

Grazie a un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente, ossia quel processo evolutivo in cui specie geneticamente diverse sviluppano caratteristiche simili perché si adattano a condizioni ambientali simili, un gruppo di ricercatori dell’Aoup, del Politecnico di Milano e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Le nuove mutazioni del COVID: più contagiose ma meno pericolose? - 19 hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie mondiali. Scrive quotidianpost.it

Un software per predire l’evoluzione e facilitare la scelta delle varianti SARS-CoV-2 da usare nei vaccini e farmaci anti-Covid - Il software realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Aoup, del Politecnico di Milano e dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS di Roma ... Lo riporta lescienze.it