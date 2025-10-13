Musetti n8 del ranking ATP verso le Atp Finals 2025 | l’ostacolo Auger Aliassime
Meno di un mese al via delle Atp Finals di Torino e si infiamma la corsa al prestigioso ‘Torneo dei Maestri’, al quale si qualificano i migliori 8 tennisti al mondo nell’anno solare 2025. Tra gli azzurri è già qualificato Jannik Sinner, ma l’Italia spera di avere un secondo rappresentante in Lorenzo Musetti, che attualmente occupa l’ottavo e ultimo posto disponibile. Il tennista carrarino però deve difendere il suo posto, nei prossimi tornei, dai diretti inseguitori, primo fra tutti il canadese Felix Auger-Aliassime, che lo ha battuto agli ottavi di finale del torneo Atp 1000 di Shanghai. Ranking ATP 2025: Musetti all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
