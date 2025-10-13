Musah | Perché l’Atalanta dopo il Milan? Volevo continuare la mia crescita in …

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista Yunus Musah è stato prestato a fine agosto dal Milan all'Atalanta. Il giocatore ha spiegato la sua scelta. Ecco le sue parole 'L'Eco di Bergamo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

musah perch233 l8217atalanta dopo il milan volevo continuare la mia crescita in 8230

© Pianetamilan.it - Musah: “Perché l’Atalanta dopo il Milan? Volevo continuare la mia crescita in …”

In questa notizia si parla di: musah - perch

Musah al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell'Atalanta - Poche, ma subito incisive le prime parole pronunciate da Yunus Musah, ultimo acquisto di una ricca ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Musah Perch233 L8217atalanta Dopo