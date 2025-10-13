Musah | Perché l’Atalanta dopo il Milan? Volevo continuare la mia crescita in …
Il centrocampista Yunus Musah è stato prestato a fine agosto dal Milan all'Atalanta. Il giocatore ha spiegato la sua scelta. Ecco le sue parole 'L'Eco di Bergamo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
