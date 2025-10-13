MTV spegne i canali musicali in Europa | è davvero la fine di un’era?

“ I want my MTV ” è stato il grido di una generazione. Quarant’anni dopo, MTV archivia un altro capitolo della propria storia: entro il 31 dicembre 2025 verranno spenti in UK i canali tematici MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live; resterà in onda solo il flagship MTV a programmazione d’intrattenimento. La stessa strategia tocca altri Paesi europei (con ulteriori chiusure nell’Europa centrale e nel Benelux), in linea con un consumo dei video musicali ormai migrato su YouTube, Instagram e TikTok. In Italia, invece, al momento sopravvivono sia MTV (intrattenimento) sia MTV Music su SkyNOW, un lascito che tiene accesa la fiammella della “Music Television” per gli abbonati. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - MTV spegne i canali musicali in Europa: è davvero la fine di un’era?

In questa notizia si parla di: spegne - canali

