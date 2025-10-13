Mozione per interrompere i rapporti con Tel Aviv | oggi nuovo voto a Palazzo Marino presidio in piazza della Scala
Dopo il tentativo di approvazione della mozione in Consiglio comunale con cui viene chiesta l'interruzione dei rapporti tra Milano e Tel Aviv (per mancanza del numero legale), oggi si torna a Palazzo Marino per votare l'odg ‘Interruzione delle relazioni istituzionali con lo stato di Israele’. Per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: mozione - interrompere
Giovedì 16 ottobre nel Consiglio di Dipartimento di Matematica si voterà una mozione, scritta dai professori del Dipartimento, che esprime una ferma condanna al genocidio in corso a Gaza, chiedendo all’ateneo di interrompere gli accordi in corso e impegnan - facebook.com Vai su Facebook
Il 18 settembre il Consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione che impegna la giunta a interrompere l'accordo di collaborazione tra la società partecipata del Comune di Roma Acea e la compagnia statale israeliana Mekorot, citata anche in un nost - X Vai su X
Mozione per interrompere i rapporti con Tel Aviv: oggi nuovo voto a Palazzo Marino, presidio in piazza della Scala - Dopo il tentativo di approvazione della mozione in Consiglio comunale con cui viene chiesta l'interruzione dei rapporti tra Milano e Tel Aviv (per mancanza del numero legale), oggi si torna a Palazzo ... Si legge su milanotoday.it
"Il Pd dica se vuole interrompere i rapporti con Tel Aviv. Ormai inseguono Albanese". Parla Nahum (Azione) - Un ordine del giorno dei verdi in Consiglio comunale a Milano chiede di mettere a bando il gemellaggio con la città israeliana. Riporta ilfoglio.it