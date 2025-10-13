Movida violenta la rissa Calci pugni e cinghiate Far West in via Scarpa

Calci, pugni e colpi di cintura; scarpe e sedie volanti. È diventato virale in poche ore il video girato in via Scarpa e diffuso da Welcome to Favelas che ritrae la rissa che ha coinvolto un gruppo di ragazzi nordafricani nella notte tra sabato e domenica. Video acquisito dalla polizia, intervenuta sul posto tra il fuggi fuggi generale, e che ora sta indagando. Lo scontro ha interessato una delle vie più frequentate dalla ‘ movida ’ del centro storico e ha sollevato aspre critiche da parte di residenti ed esercenti. "A partire da via Gallucci e poi in corso Canalgrande, via Scarpa e via Canalino – afferma un cittadino, membro del Comitato Residenti centro storico – la situazione è fuori controllo e sta peggiorando ogni fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

