Movida violenta la rissa Calci pugni e cinghiate Far West in via Scarpa
Calci, pugni e colpi di cintura; scarpe e sedie volanti. È diventato virale in poche ore il video girato in via Scarpa e diffuso da Welcome to Favelas che ritrae la rissa che ha coinvolto un gruppo di ragazzi nordafricani nella notte tra sabato e domenica. Video acquisito dalla polizia, intervenuta sul posto tra il fuggi fuggi generale, e che ora sta indagando. Lo scontro ha interessato una delle vie più frequentate dalla ‘ movida ’ del centro storico e ha sollevato aspre critiche da parte di residenti ed esercenti. "A partire da via Gallucci e poi in corso Canalgrande, via Scarpa e via Canalino – afferma un cittadino, membro del Comitato Residenti centro storico – la situazione è fuori controllo e sta peggiorando ogni fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: movida - violenta
Movida violenta: le zone sorvegliate speciali, allarmi e soluzioni a Genova e in riviera
Torna la movida violenta, bottigliate e coltelli: feriti
Movida violenta in centro ad Ancona: ragazza ferita con una bottigliata
Movida violenta a Palermo. Assassinato il 21enne Paolo Taormina. Fermato il presunto colpevole. Tutti gli aggiornamenti al @TgrRai Sicilia delle 14 e sul sito https://rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2025/10/omicidio-palermo-notte-movida-5f5ede75-931c-48df-91a - X Vai su X
Armi, guida in stato di ebbrezza e senza patente: contrasto alla movida violenta nell’area Nord di Napoli https://nap.li/iMhr - facebook.com Vai su Facebook
Movida violenta, la rissa. Calci, pugni e cinghiate. Far West in via Scarpa - Il titolare di un locale: "Colpa anche di colleghi che non rispettano le regole". Si legge su msn.com
Rissa da “Welcome to Favelas” nella movida modenese: calci e cinghiate tra giovanissimi - Sono circa le 11 di sabato sera, il centro storico è pieno di gente, merito anche della festa per il patrimonio Unesco della nostra città che ha contribuito a portare nel cuore di Modena molte ... Riporta msn.com