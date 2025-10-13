Movida e parcheggio selvaggio Raffica di multe agli automobilisti Maxi-controllo delle forze dell’ordine
“Movida Sicura” e parcheggio “selvaggio“: raffica di multe per sosta vietata e marciapiedi invasi dalle auto e scooter. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Abenante, volti a garantire sicurezza e vivibilità nelle aree cittadine più frequentate durante il fine settimana. Sabato sera sono scesi in campo polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e gli agenti della polizia locale. Nel mirino il centro città e le princiali vie d’accesso ai luoghi della “movida“. Nel corso del servizio, diretto dal Commissario Federico Di Folco, sono state identificate 86 persone (di cui 30 di origini straniere) e sono stati controllati 22 veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
