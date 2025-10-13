Moulin Rouge! Il Musical intervista a Gilles Rocca | Il teatro è una sfida impegnativa mi ritrovo nella passionalità di Santiago La tv tende ad etichettare ma rifarei tutto

Un’opera straordinaria, premiata con dieci Tony Awards, incluso quello per il Miglior Musical, una scenografia imponente, coreografie spettacolari e una colonna sonora che trasforma lo spettacolo in un vero e proprio juke-box musicale, con brani indimenticabili di leggende come David Bowie, Lady Gaga, i Queen, Elton John, Rihanna e Beyoncé. Arriva finalmente in Italia, a Roma, Moulin Rouge! Il Musical, l’attesissimo capolavoro ispirato al celebre film di Baz Luhrmann. Dal 15 ottobre, Moulin Rouge! Il Musical andrà in scena al Sistina Chapiteau, una struttura teatrale innovativa che debutta a Roma, nel quartiere di Tor di Quinto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

