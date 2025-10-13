Motta sta molto meglio | col Bari ci sarà

Dopo una domenica di riposo, oggi pomeriggio a "Villa Granata" riprenderanno i lavori in casa Reggiana: c’è da preparare la sfida di sabato in casa col Bari (ore 15) e mister Davide Dionigi ritroverà subito tra i pali Edoardo Motta. Sì, perché il portierino classe 2005 nel finale di gara del derby vinto 2-1 a Cesena si era procurato, dopo l’ultimo rinvio, un problema muscolare all’inserzione del muscolo adduttore, poi rivelatosi "soltanto" una piccola elongazione. Di certo un sospiro di sollievo visto che si temeva una lesione più importante dopo che la Nazionale Under 21 lo aveva fatto rientrare alla base. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motta sta molto meglio: col Bari ci sarà

Thiago Motta Juve, retroscena sull’ex allenatore bianconero: in estate è stato molto vicino a quella big di Serie A! L’aneddoto

Fiera d’Autunno – Motta di Livenza Questo weekend Rosso Fuoco accende i motori per la storica Fiera d’Autunno! Vieni a trovarci siamo pronti a servirti il meglio dello street food firmato Rosso Fuoco: Pulled pork, burger, arrosticini e molto altro! M - facebook.com Vai su Facebook

Thiago Motta Juve e quelle differenze con Tudor: l'italo-brasiliano addirittura meglio per risultati, ma il croato sta facendo leva su un aspetto - Thiago Motta Juve, l'analisi di Tuttosport: i risultati di Tudor sono simili a quelli del suo predecessore, ma il clima nello spogliatoio è cambiato radicalmente Numeri quasi identici, ma sensazioni d ...