Motoscafo a velocità folle sul Lario | inseguito e stangato dalla Finanza

Un motoscafo lanciato a velocità folle sulle acque del lago di Como, tra Varenna e Dervio, è stato intercettato e fermato dalla Guardia di finanza durante il fine settimana. Il conducente navigava a oltre 50 nodi, quasi il doppio del limite consentito, mettendo a rischio decine di diportisti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Sul Lago di Como come in pista a Monza (e senza patente): bloccato motoscafo a velocità folle - Durante lo scorso fine settimana, l’equipaggio di una Vedetta costiera della Guardia di finanza ha individuato e sanzionato il conducente di un natante che navigava ad altissima velocità sulle acque d ... comozero.it scrive