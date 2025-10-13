Motorola Edge 60 Pro è in offerta al prezzo più basso di sempre | scopri l’offerta

Tuttoandroid.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Edge 60 Pro in offerta a 369€ con batteria 6000 mAh, 12GB RAM e 512GB storage. Display pOLED 6,7" 120Hz, ricarica 90W e certificazione IP68. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

motorola edge 60 pro 232 in offerta al prezzo pi249 basso di sempre scopri l8217offerta

© Tuttoandroid.net - Motorola Edge 60 Pro è in offerta al prezzo più basso di sempre: scopri l’offerta

In questa notizia si parla di: motorola - edge

Motorola Edge 60 Pro è in offerta a un prezzo da vero best buy: scopri il coupon

Recensione Motorola Moto Edge 60: a meno di 300 euro si candida a nuovo best buy

Recensione Motorola Edge 60 Pro: elegante, robusto e con elevata autonomia

motorola edge 60 proMotorola Edge 60 Pro 12/512GB scende su eBay: offerta TOP a 369 euro - Motorola Edge 60 Pro scende al prezzo più basso: 369€ su eBay per la versione 12/512GB con Moto AI, batteria da 6000 mAh, display pOLED e tripla fotocamera da 50 MP. Si legge su hdblog.it

motorola edge 60 proMotorola EDGE 60 Pro da 512GB a un prezzo da capogiro su eBay - Oggi su eBay puoi acquistare il Motorola EDGE 60 Pro da 512GB a un prezzo molto più basso, grazie al codice segreto. Lo riporta telefonino.net

Cerca Video su questo argomento: Motorola Edge 60 Pro