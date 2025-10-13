Motogp Razgatlioglu ammette | Il primo anno potrebbe essere difficile

Roma, 13 ottobre 2025 – Quasi un dominatore in Superbike, a parte Nicolò Bulega che è l’unico a tenere il passo e aperto il mondiale, tutto da scoprire in Moto gp, quando si affaccerà per la prima volta il prossimo anno su una Yamaha Pramac. C’è grande curiosità per l’approdo di Toprak Razgatlioglu, nettamente il più forte staccatore con le derivate di serie, nella top class del motomondiale, laddove ci sono i più forti piloti del globo terracqueo e una concorrenza spietata. Sarà subito competitivo oppure avrà bisogno di tempo? Se lo chiede il paddock e, forse, se lo chiede lo stesso Toprak, consapevole che la prima stagione potrebbe essere subito buona oppure da retrovie ai margini della zona punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Razgatlioglu ammette: “Il primo anno potrebbe essere difficile”

In questa notizia si parla di: motogp - razgatlioglu

MotoGP: Yamaha organizzerà un test privato per Razgatlioglu? L’indiscrezione

Razgatlioglu spiega perché il 2026 sarà un anno "difficile" per lui in MotoGP https://msn.com/it-it/sport/other/razgatlioglu-spiega-perch%C3%A9-il-2026-sar%C3%A0-un-anno-difficile-per-lui-in-motogp/ar-AA1OkgDo?ocid=spr_sports&businessvertical=Sports - X Vai su X

La BMW completa la sua coppia di piloti per la prossima stagione nel WorldSBK: dopo il colpo Petrucci per sostituire il partente Razgatlioglu, la casa bavarese pesca dalla MotoGP prendendo Miguel Oliveira per affiancare il pilota ternano in una line-up compl Vai su Facebook

Motogp, Razgatlioglu ammette: “Il primo anno potrebbe essere difficile” - Il pilota turco vicino al titolo mondiale Superbike e dal prossimo anno farà il grande salto in Moto gp. Secondo sport.quotidiano.net

Razgatlioglu contro Iannone: “Mi ha superato anche se era penalizzato, con Bulega non l’avrebbe fatto” - Toprak Razgatlioglu ha attaccato Andrea Iannone e Andrea Locatelli per la loro condotta di gara nei primi giri di Gara- Come scrive formulapassion.it