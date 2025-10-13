Motogp Razgatlioglu ammette | Il primo anno potrebbe essere difficile

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ottobre 2025 – Quasi un dominatore in Superbike, a parte Nicolò Bulega che è l’unico a tenere il passo e aperto il mondiale, tutto da scoprire in Moto gp, quando si affaccerà per la prima volta il prossimo anno su una Yamaha Pramac. C’è grande curiosità per l’approdo di Toprak Razgatlioglu, nettamente il più forte staccatore con le derivate di serie, nella top class del motomondiale, laddove ci sono i più forti piloti del globo terracqueo e una concorrenza spietata. Sarà subito competitivo oppure avrà bisogno di tempo? Se lo chiede il paddock e, forse, se lo chiede lo stesso Toprak, consapevole che la prima stagione potrebbe essere subito buona oppure da retrovie ai margini della zona punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

