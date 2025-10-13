MotoGP Marc Marquez si è sottoposto ad un intervento alla scapola destra
Lo spagnolo Marc Marquez, che ha conquistato il titolo iridato 2025 della MotoGP, è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico alla scapola destra, infortunata in Indonesia: a seguito di una visita di controllo è stata ritenuta indispensabile l’operazione. La Ducati comunica che l’intervento è stato effettuato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, ed è stato ritenuto necessario dallo stesso staff medico che aveva visitato il pilota la settimana scorsa, dopo aver “ constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione “. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP | Cambia la strategia di recupero di Marquez: Marc è stato operato alla scapola destra - La Ducati ha diffuso un aggiornamento questa mattina, spiegando che il campione del mondo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura del coracoide e riparare i legamen ... it.motorsport.com scrive
MotoGp: Marc Marquez trionfa davanti a Bezzecchi nella Sprint in Germania, male Bagnaia - Questo l'ordine d'arrivo della Sprint Race del Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento (su 22) del Mondiale di MotoGP: 1) Marc Marquez (Esp) Ducati in 22'25"747 ... Lo riporta corrieredellosport.it